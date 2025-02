Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Administracji planuje wdrożyć kolejny program obejmujący klasy policyjne oraz kształcących się na przyszłych pograniczników. Projektem ma być objętych 269 szkół w całym kraju.

Ministerstwo zrefunduje między innymi poniesione przez szkoły koszty zakupu umundurowania. – Takie klasy w powiecie żagańskim cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. A oferowane bonusy jeszcze bardziej powinny zachęcić młodych ludzi do wybrania takiego właśnie kierunku edukacji – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

– Absolwenci tych szkół mają skróconą drogę do wstąpienia do służby, więc to dodatkowy bodziec dla planujących swoją przyszłość – zaznacza starosta powiatowy:

Dodajmy, że w powiecie żagańskim klasy o profilu policyjnym funkcjonują w dwóch żagańskich szkołach ponadpodstawowych.