Maria Żodzik była główną bohaterką pierwszej edycji mityngu Gorzów Jump Festival.

Pochodząca z Białorusi reprezentantka Polski wygrała konkurs skoku wzwyż ze znakomitym wynikiem. 1,98 to oczywiście jej nowy rekord życiowy, ale przede wszystkim minimum na tegoroczne halowe Mistrzostwa Świata, trzeci wynik w historii Polski i najlepszy obecnie wynik na świecie.

Żodzik ostatnio zmagała się z kontuzją i jak mówi – nie spodziewała się aż tak znakomitego występu:

Drugi szczególnie znaczący wynik to rekord Polski do lat 23 w skoku w dal kobiet. Należał i nadal należy on do Anny Matuszewicz, od dziś 6,61 m. Torunianka wygrała rywalizację, tuż za nią była Nikola Horowska z ALKS AJP Gorzów. Wynik gorzowianki 6,57 to jak na razie najlepszy jej rezultat w sezonie. Do rekordu życiowego zabrakło sześciu centymetrów:

U mężczyzn w skoku wzwyż wygrał Grek Antonios Merlos z wynikiem 2,20 m. Maciej Lepiato ze Startu Gorzów nie zaliczył żadnej wysokości i nie został sklasyfikowany:

Skok w dal wygrał faworyt, Amerykanin Marqius Denday. Za nim byli Polacy Adrian Brzeziński i Piotr Tarkowski a na 10. miejscu uplasował się 17-letni Szymon Ciepliński z ALKS AJP. Do pełnego podsumowania Gorzów Jump Festival wrócimy w Radiu Gorzów poniedziałkowym magazynie Ostatnia Prosta po godzinie 17.