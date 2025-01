Sezon grzewczy trwa, a to niestety okres, kiedy dochodzi do kilkudziesięciu śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, zwanego popularnie czadem. Dlaczego, mimo apeli, dochodzi do tragedii? Tego zagrożenia można uniknąć, wystarczy przestrzegać kilku zasad. O szczegółach w audycji…