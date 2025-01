Niebawem gmina Międzyrzecz złoży wnioski o dotacje na zakup łodzi ratowniczych dla jednostek OSP w Gorzycy i Kęszycy Leśnej. Teren gminy natura obdarzyła licznymi jeziorami i innymi zbiornikami.

– Druhowie często biorą udział w akcjach na wodzie, stąd specjalistyczne wyposażenie jest im niezbędne – mówi Remigiusz Lorenz, burmistrz Międzyrzecza.

Co ciekawe we wniosku gmina do programu wpisała też sugestię dofinansowania wozu patrolowego dla policji z oprzyrządowaniem umożliwiającym przewóz psa.