Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza dzieci i młodzież do udziału w warsztatach edukacyjno – plastycznych prowadzonych podczas Akcji Zima oraz do oglądania bieżących wystaw i ekspozycji stałych. O zajęciach edukacyjnych w muzeum opowiedzą Renata Grysiuk- Kowalska kierownik działu oświatowego MZL w ZG, Barbara Maculewicz – specjalista ds oświatowych, Igor Morie rzecznik prasowy MZL.W drugiej części programu zajrzymy do biblioteki. Co w tym tygodniu ferii proponuje WiMBP w Zielonej Górze oraz co warto przeczytać podczas długich zimowych wieczorów powiedzą Kornelia Waloch i Bogna Urbańczyk-Koziołek.