Ferie w województwie lubuskim minęły półmetek, ale dzieci i młodzież nadal mogą je spędzić bardzo ciekawie. Najłatwiej jest w dużych ośrodkach, ale i w tym niewielkich dzieją się rzeczy wyjątkowo ciekawe. W Nowej Bukowicy w gminie Nowe Miasteczko, na warsztaty dojeżdżają dzieci, które mogą obcować z końmi, osłami, kaczkami, gęsiami, psami i kotami.

– Zwierzęta są tu, bo my im pomagamy, a one za to przekazują dzieciom swoją pozytywną energię – mówi Maciej Kowalewski, prezes Fundacji Folwark Zwierzyniec.

Dzieci oczywiście korzystają z jazdy konnej, do fundacja z Nowej Bukowicy ma aż 30 koni.