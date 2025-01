Od 6 maja 2025 r. PKO Bank Polski wprowadza nowy regulamin dla klientów; znajdą się w nim m.in. nowe limity dzienne na przelewy przez serwis internetowy iPKO – podał we wtorek (21 stycznia) bank w komunikacie prasowym.

Jak napisano, bank wprowadzi nowe limity dzienne na przelewy, co ma pomóc klientom lepiej chronić się przed skutkami działań oszustów. Wprowadzony zostanie dzienny limit domyślny w wysokości 6 tys. zł i maksymalny limit na przelewy w serwisie internetowym iPKO – do 300 tys. zł. Klient będzie mógł samodzielnie w serwisie iPKO obniżyć limit dzienny lub podwyższyć go do limitu maksymalnego.

Maksymalny limit będzie zależeć od narzędzia autoryzacji oraz dodatkowych usług bezpieczeństwa, z których korzysta dany klient – wyjaśnił bank w komunikacie.

PKO BP to największy w Polsce uniwersalny bank. Wartość jego aktywów wynosi 507,3 mld zł. Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku.