Domek czy mieszkanie? W mieście, pod miastem czy może na wsi? Kupić od dewelopera czy budować samemu? Inwestycje w nieruchomości to nie jest prosta sprawa i dlatego warto się do tego dobrze przygotować. Na co zwrócić uwagę? Jakich błędów unikać? Od czego zacząć realizację marzeń o własnym kącie? Ile pieniędzy potrzeba „na start”? Na te i wiele innych pytań odpowie nam agentka nieruchomości Terra Fanin.