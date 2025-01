W Nowy Rok wchodzimy z hitami,które zaprezentują – Sobel z Francisem i Demmzem, Jacek Stachurski, Katy Perry, Olly ALexander i David Guetta z Alphaville i Avą Max.

SOBEL; FRANCIS; DEEMZ Kochasz?

Po sukcesie albumu 'W Związku z Muzyką’ oraz zakończeniu jesiennej trasy koncertowej, Sobel w emocjonalny sposób pożegnał się ze swoimi słuchaczami, publikując poruszający wpis na Instagramie, a następnie zarchiwizował wszystkie dotychczasowe posty. Artysta otwiera kolejny rozdział prezentując premierowy singiel zatytułowany 'Kochasz?’.

Nowy utwór Sobla to energetyczny klubowy banger, który czerpie inspiracje z wcześniejszych hitów Artysty, ale wzbogacony o doświadczenie i muzyczną dojrzałość – oba czynniki zdobyte przez ostatnie lata. 'Kochasz?’ to dynamiczne połączenie charakterystycznego brzmienia z nowoczesną produkcją, za którą odpowiadają cenieni producenci Francis i Deemz. Teledysk, dostępny już na oficjalnym kanale Artysty, stanowi idealne dopełnienie jego energii – pełen emocji, stworzony w nietypowy sposób, ukazuje nową odsłonę Sobla.

Singiel 'Kochasz?’ to zapowiedź nadchodzącego albumu. Fani mogą spodziewać się kontynuacji muzycznej ewolucji Artysty i jeszcze więcej zaskakujących brzmień. Sobel po raz kolejny udowadnia, że potrafi łączyć świeżość z autentycznością, tworząc muzykę, która trafia prosto do serc słuchaczy.

JACEK STACHURSKY Wyluuuzuj

Jacek Stachursky, król parkietów i autor tanecznych hitów, wraca z nowym singlem. 'Wyluuuzuj’ to dokładnie to, czego teraz potrzebujemy – porcja optymizmu, luzu i przypomnienie, żeby żyć pełną piersią i nie brać wszystkiego zbyt serio.

To nie jest piosenka, którą da się opisać w kilku zdaniach. 'Wyluuuzuj’ to vibe, który trzeba poczuć na własnej skórze. Tekst, muzyka, energia – wszystko w tej piosence sprawia, że od razu chce się odrzucić stresy i zatańczyć.

’Wyluuuzuj’ to hymn dla tych, którzy szukają w życiu radości i odrobiny szaleństwa. Stachursky mówi: – Trzeba posłuchać, żeby zrozumieć.

Jacek Stachursky od trzech dekad nie schodzi ze sceny, będąc twórcą i wykonawcą niezliczonych przebojów, które podbiły serca Polaków. Zadebiutował w 1994 roku hitem 'Taki Jestem’ – utworem z debiutanckiej płyty o tym samym tytule. Od połowy lat 90. aż po 2016 rok, Jacek Stachursky zgromadził imponującą kolekcję złotych, platynowych i multiplatynowych wyróżnień za swoje albumy. Ostatnie lata to dalsze sukcesy w muzyce tanecznej i uznanie dla hitów takich jak 'Essa’, 'Szampan i Truskawki’, 'Kieliszki’ oraz 'Doskozzza’, które zdobyły status złotych i platynowych singli.

Dziś Jacek Stachursky celebruje 30-lecie swojej kariery estradowej, udowadniając, że regularnie co 6 lat przeżywa swoje kolejne 'artystyczne 5 minut’, z których zawsze korzysta w pełni. Jego droga to pasmo sukcesów, które na trwałe wpisały się w historię polskiej muzyki.

KATY PERRY OK

Katy Perry prezentuje edycję deluxe albumu '143′ z czterema dodatkowymi piosenkami – '1432′.

Po delikatnym gitarowym początku 'OK’ wybucha zaraźliwym, inspirującym refrenem, w którym Katy deklaruje: 'Nigdy nie pozwolę ci utonąć / bez względu na to, czy jesteś na górze, czy na dole’. Piosenka emanuje nadzieją, celebrując osobisty rozwój i pewność siebie, krystalizowanie się nowych ambicji i odświeżenie relacji.

W sieci pojawiły się także wizualizacje do trzech pozostałych dodatkowych piosenek – 'I Woke Up’, 'Has A Heart’ oraz 'No Tears For New Year’s’.

OLLY ALEXANDER Archangel

Brytyjska gwiazda pop podzieliła się ze słuchaczami kolejną zapowiedzią albumu 'Polari’, którego premierę zaplanowano na 7 lutego 2025 r.

W 'Archangel’ Olly spogląda wstecz, przywołując moment, w którym poczuł się uratowany przez miłość i troskę drugiej osoby.

– To piosenka o tym, jak anioł uratował mnie, kiedy byłem w najmroczniejszym momencie swojego życia. Nie mam na myśli mitycznego anioła (a może mam?), ale raczej realną osobę, która podniosła mnie, gdy byłem na dnie. Jestem naprawdę wdzięczny tej osobie i wszystkim innym aniołom (boskim i nieboskim), których spotkałem na swojej drodze. Tworzenie tej piosenki z Dannym było niesamowitym przeżyciem. Zależało nam na tym, by utwór był optymistyczny, ale jednocześnie kojarzył się z odkupieniem i dawał poczucie, że wszystko jest możliwe. To dla mnie wyjątkowa piosenka i naprawdę cieszę się, że mogę ją opublikować, pokazując inną stronę 'Polari’ – mówi o 'Archangel’ Olly.

Na nadchodzącym krążku Artysta eksploruje tematy pragnienia, intymności, podglądactwa i przeznaczenia – wszystko to osadzone w pulsującym krajobrazie klubowych dźwięków, których tytułowy kawałek ma wręcz w nadmiarze.

Po premierze płyty artysta ruszy w europejską trasę koncertową. W rozpisce tournée nie mogło zabraknąć Polski. 27 marca Olly wystąpi w warszawskim klubie Palladium.

DAVID GUETTA; ALPHAVILLE; AVA MAX Forever Young

