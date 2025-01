Orlen Zastal Zielona Góra rozegra dzisiaj w ekstraklasie koszykarzy mecz 14 kolejki przeciwko Spójni Stargard.

Mecz będzie szczególny, bo będzie pożegnaniem z Zieloną Górą legendarnego Portorykańczyka Waltera Hodge’a. Później – zgodnie z kontraktem – Hodge ma zagrać w jeszcze jednym meczu wyjazdowym Zastalu i polecieć do Portoryko.

Istnieje jednak szansa na jego pozostanie jeszcze przez kilka dodatkowych dni i nawet dwa dodatkowe wyjazdowe spotkania w barwach Zastalu. Trwają rozmowy o takiej możliwości.

W ostatnich dniach Hodge był chory, mocno przeziębiony, wczoraj na przykład nie trenował. Dziś jednak pojawił się na wieczornym treningu i poprosiliśy go o kilka słów przed jutrzejszym szczególnym spotkaniem.

Dodajmy jeszcze, że do treningów wrócił też Filip Matczak, który ostatnio pauzował, bo ma problemy z kostką. Trenuje z zespołem i zagra ze Spójnią choć lekkie problemy ma w dalszym ciągu.

Zastal jest po ciężkiej porażce z Czarnymi Słupsk, dzisiaj chce pokazać swoją lepszą stronę – na zupełnie inną grę ma nadzieję trener Vladimir Jovanović, który chwali rywala ze Stargardu:

Jovanović przyznaje, że bardzo dużo jego zespół pracuje nad zbiórkami – Zastal jest najsłabszą drużyną w lidze w tym elemencie gry:

Pytany przez RZG o Waltera Hodge’a serbski trener mówi o nim w samych superlatywach: -To bardzo dobry, doświadczony gracz, ale przede wszystkim świetny człowiek. To ważny mecz dla niego i kibiców, ale to nie jest dla nas najważniejsza część meczu i w czasie spotkania nie może być mowy o przesadnym celebrowaniu jego ostatniego meczu. Najważniejsze dla nas jest zwycięstwo i na tym musimy się skupić – mówi Serb.

Mecz rozpoczyna się w poniedziałek w hali CRS o 19:00, na transmisję zapraszamy do Radia Zielona Góra.

–