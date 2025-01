Boże Narodzenie to nie tylko kilka świątecznych dni. Wigilia i święta to jedno, później rozpoczyna się okres kolędowania i piękny czas bożonarodzeniowy. Do kiedy możemy cieszyć się kolędami? Skąd wzięła się ta tradycja? Jaką rolę pełni muzyka organowa, co musi umieć organista i kim jest kantor? O tym opowiedzą: ks dr Bogusław Grzebień – dyrektor Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej oraz o.Bronisław Staworowski, proboszcz parafii p.w. Św. Franciszka w Zielonej Górze.