W Bogdańcu uczestnicy zajęć w Uniwersytecie Trzeciego Wieku uważają, że przeżywają właśnie trzecią młodość. Przyjmują do swego grona osoby, które chcą zdobyć wiedzę oraz poprawić kondycję fizyczną. Najważniejsze jest jednak nawiązywanie kontaktów koleżeńskich i spędzanie czasu w miłym towarzystwie i atmosferze. Okazuje się, że bardzo często w zajęciach biorą udział nie tylko seniorzy, ale także ludzie młodzi. Działalność ta mocno wpisuje się w życie lokalnej społeczności. Przed słuchaczami okrągły jubileusz 15-lecia działalności.

Pierwszy UTW powstał w 1973 w Tuluzie we Francji, założony przez Pierre’a Vellasa, który w centrum uwagi postawił badania naukowe, aby pomóc wszystkim ludziom starszym. Dwadzieścia lat później istniało we Francji ponad 40 tego typu placówek. W Polsce to już pół wieku! W 1975 r. profesor gerontologii Halina Szwarc założyła w Warszawie polski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Była to pierwsza placówka tego typu poza żelazną kurtyną i trzecia na świecie. Celem działalności była aktywizacja ludzi starszych, a także wykorzystanie ich potencjału na rynku pracy a wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego, dla rozwoju społecznego kraju.

Dziś w naszym kraju działa ich ponad 500.