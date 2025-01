ORLEN został Sponsorem Tytularnym drużyny ORLEN Zastal Zielona Góra występującej w koszykarskiej ekstraklasie.

– Jesteśmy w przełomowym momencie jeśli chodzi o odbudowę klubu. Mając ORLEN w gronie naszych najważniejszych partnerów pozwoli nam to skutecznie kontynuować ten proces. Podpisanie tej umowy jest dla nas dowodem uznania i zaufania. Cieszy mnie to, że wspólnie będziemy dążyć do przywrócenia Zastalowi miejsca w koszykarskiej elicie. Nie tylko polskiej, ale także europejskiej. – powiedziała prezes Katarzyna Marciniak – na stronie internetowej zielonogórskiego klubu. – Współpraca ta wpisuje się w nasze cele i wierzę, że przyniesie wymierne korzyści nie tylko klubowi, ale i całej społeczności lokalnej, która jest istotna dla nas ze względu na prowadzoną w Zielonej Górze działalność. – mówi Lidia Kołucka, dyrektor wykonawcza ds. sponsoringu.

Wg naszych informacji Orlen przekaże zielonogórskiemu klubowi 500 tysięcy zł.