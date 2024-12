Koszykarki PolskiejStrefyInwestcyji Enei AJP Gorzów Wlkp. wygrały w Warszawie z Polonią 82:79 w meczu 11 kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet.

Gorzowska drużyna przyjechała do stolicy bez kontuzjowanej Klaudii Gertchen. Jej brak był jednak odczuwalny jedynie w pierwszej kwarcie, która zakończyła się remisem 19:19. Do drugiej kwarty gorzowski zespół przystąpił bez Diamond Miller, która już w pierwszych 10 minutach złapała 3 przewinienia i pozostała na ławce rezerwowych. Mimo to przez ponad 5 minut miejscowy zespół nie był w stanie zdobyć choćby jednego punktu, a w tym czasie podopieczne Dariusza Maciejewskiego zdobyły ich 11, a na długą przerwę schodziły prowadząc 44:29.

W trzeciej kwarcie gorzowianki nadal grały wybornie i w 26 minucie prowadziły już różnicą 22 punktów 55:33. Od tego momentu zdeterminowane miejscowe koszykarki zaczęły odrabiać straty i już po 3 minutach ostatniej kwarty przegrywały tylko 3 punktami, ale na szczęście nie udało im się wygrać tego pojedynku.