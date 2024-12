Drugoligowi koszykarze Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra pokonali na własnym parkiecie ekipę Exact Systems Śląska Wrocław 87:82.

Pojedynek był wyrównany – gdy któraś z drużyn odskakiwała, to rywal szybko potrafił odrobić straty. Do przerwy zielonogórzanie prowadzili 54:50, w drugiej połowie stracili tę niewielką przewagę, ale ostatecznie wrócili do korzystnego wyniku.

Tak mecz ocenia jeden z graczy SKM-u, Kamil Olejnik: