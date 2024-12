Jak sam mówi: …jego muzyka jest dla głodnych, ludzi którzy poszukują odpowiedzi na pytania wzięte z ich życia. Są głodni odpowiedzi, także potwierdzenia, że idą dobrą drogą, za głosem serca.

Przemek Szczotko mieszka w Zielonej Górze, jest muzykiem, kompozytorem, multiinstrumentalistą, ewangelizatorem, ale przede wszystkim mężem i tatą. Opowiada o tym co sam przeżywa i co się sprawdza w jego życiu. Jako syn alkoholika musiał sobie poradzić z wieloma problemami z tego wynikającymi. Stąd wiele doświadczeń i refleksji.

Jego piosenki przekazują historie prawdziwe, w których każdy może znaleźć część swojego życia. Śpiewa o marzeniach, odwadze, miłości i nadziei. To życie pisze te piosenki, On tylko pomaga je przekazać innym. W życiu i w realizacji projektów muzycznych wspiera go rodzina: żona Patrycja, córka Hania i syn Filip. W projekcie świątecznym zatytułowanym Emmanuel śpiewa razem z żoną i córką, a syn zaprojektował i narysował okładkę płyty.