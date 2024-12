Koszykarze Q8Oils SKM-u Zastal Zielona Góra pokonali we własnej hali ekipę Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 74:53 w ramach 14. kolejki II ligi.

Zielonogórzanie prowadzili niemal od początku i chwilę przerwą mieli 12 punktów przewagi. Wtedy jednak goście zaczęli odrabiać straty i do przerwy SKM prowadził już tylko 33:27. Tuż po powrocie z szatni Maximus kontynuował dobrą grę i doprowadził do remisu 33:33. Zespół zielonogórski zdołał obudzić się – odpowiedział runem 13:0 i utrzymał wysoką przewagę do końcowej syreny.

Trener SKM-u, Piotr Bakun, był po meczu zadowolony zwłaszcza z jednego aspektu gry swoich zawodników:

