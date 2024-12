Siatkarze Olimpii Sulęcin przegrali na wyjeździe z ChKS-em Chełm 2:3.

Sulęcinianie wygrali pierwsze dwa sety z liderem PLS I ligi – oba do 23. Jednak kolejne trzy partie padły łupem miejscowych, III set do 9, IV do 22, a tie break 15:10.

Spotkanie podsumuje trener Olimpii, Łukasz Chajec: