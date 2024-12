Piłkarze ręczni Olimpu AZS UZ pokonali ŚKPR Świdnica 28:25 w meczu I ligi kończącym 2024 rok.

Akademicy rozpoczęli kiepsko, bo w 7 minucie rywale prowadzili 4:1. Dopiero w 21 minucie gospodarzom udało się doprowadzić do remisu 9:9. W końcówce pierwszej połowy minimalnie lepsi byli zielonogórzanie, którzy do przerwy prowadzili 14:13. W drugiej części spotkania goście zagrali nieskutecznie, a ponadto bardzo dobrze spisywała się zielonogórska obrona z bramkarzem Marcelem Ziemiakiem na czele. Ostatnie minuty to kontrola wyniku i feta po końcowej syrenie: