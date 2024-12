W Czechowie w gminie Santok odbyło się spotkanie opłatkowe. Zgromadziło mieszkańców sołectwa i gminy Santok, jej władze i przedstawicieli powiatu gorzowskiego. Zebrani podzielili się opłatkiem i wspólnie zasiedli do stołu. – To zawsze jest ważne wydarzenie, to zawsze jest obowiązek spotkania się i złożenia życzeń – mówi Józef Ludniewski, wójt Santoka.

– Życzmy sobie pokoju i wolności – apelował ksiądz Andrzej Kołodziejczyk, proboszcz parafii w Wawrowie.

Zebrani podkreślali, że pokój jest najważniejszym dobrem i o jego trwałość trzeba zawsze zabiegać.