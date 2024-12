Co począć, gdy śnieżna lawina dosłownie i przenośni demoluje życie i zmienia plany?

Akcja dzieje się w malowniczym Piumino we Włoszech, gdzie bohaterka trafia do domu świetnie gotującej kobiety i jej dwóch synów. No i co z tym wszystkim mają wspólnego bure koty widoczne na okładce książki.

Lektura absolutnie na świąteczny czas. Po prostu Mamma mia!

20.30 Rozmowa z Jagną Rolską