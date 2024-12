W nocy z niedzieli na poniedziałek wydano ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem i opadami marznącymi dla południowej części kraju – poinformowała PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska. Dodała, że w poniedziałek wiatr nad morzem osiągnie w porywach nawet do 70 km/h.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na północnym wschodzie do 6 st. C na zachodzie. Lokalnie na terenach podgórskich 0 st. C. Wiatr będzie słaby, nad morzem okresami dość silny, z kierunków północno-wschodnich i wschodnich. W Sudetach porywisty wiatr będzie powodował zamiecie śnieżne.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie duże, na południu i wschodzie całkowite. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. „Na południu miejscami możliwe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź” – poinformowała synoptyczka.

Temperatura minimalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na wybrzeżu. W rejonach podgórskich możliwy spadek temperatury do ok. minus 4 st. C. Wiatr będzie słaby, jedynie nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h z kierunków północno-wschodnich i wschodnich. W Sudetach wiatr porywisty, będzie powodował zamiecie śnieżne.

IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem dla terenów podgórskich w woj. dolnośląskim i opolskim. „Miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od minus 2 st. C do 0 st. C, temperatura minimalna przy gruncie do około minus 3 st. C” – poinformował IMGW. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 20 do poniedziałku do godz. 9.

IMGW wydało również ostrzeżenie I stopnia przed opadami marznącymi na terenie woj. śląskiego i małopolskiego. Miejscami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 20 do poniedziałku do godz. 7.

W poniedziałek na południu i zachodzie zachmurzenie będzie całkowite. Na północy i wschodzie kraju prognozowane są opady deszczu. W wysokich partiach gór mogą wystąpić opady śniegu, przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 8 cm.

Temperatura maksymalna od 1 st. C na wschodzie do ok. 6 st. C na wybrzeżu. Na terenach podgórskich Karpat temperatura może spaść do około zera. Wiatr będzie umiarkowany z kierunku północno-wschodniego. Nad morzem wiatr będzie okresami dość silny, w porywach do 70 km/h. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w Sudetach porywy do 80 km/h, a w Bieszczadach do 60 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie duże, na południu całkowite. Okresami będą występować opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W obszarach podgórskich prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 12 cm.

Temperatura minimalna od minus 1 st. C na Podlasiu do 4 st. C nad morzem, najchłodniej w obszarach podgórskich Karpat, około minus 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h. W Karpatach wiatr będzie powodował miejscami zawieje śnieżne.(PAP)