Koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei AJP Gorzów Wlkp. wygrały we Wrocławiu 80:75 z miejscową Ślęzą w meczu 8 kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet.

Początek meczu do złudzenia przypominał spotkanie z Lublina. Przez pierwsze 3 minuty gorzowianki nie mogły trafić do kosza rywalek, a te w tym czasie zdobyły 12 punktów. Złą passę przerwała dopiero Shatori Walker, która wraz z koleżankami poprawiła skuteczność i do końca pierwszej kwarty udało się zniwelować straty do 3 punktów. Niestety, początek drugiej części przypominał pierwszą. Na dodatek koszykarki z Gorzowa Wlkp. bardzo słabo radziły sobie w walce o piłkę po niecelnych rzutach co sprawiło, że miejscowe po pierwszej połowie prowadziły różnicą 7 punktów (40:33).

W trzeciej kwarcie długo miejscowe nadal prowadziły, ale w samej końcówce przyjezdne zmusiły rywalki do błędów i powoli niwelowały straty by na 1 sekundę przed końcem tej części gry, po trafieniu zza linii 6,75 m. Diamond Miller doprowadzić do remisu 57:57.

Czwarta kwarta rozpoczęła się od trafienia Aleksandry Mielnickiej, ale później za trzy trafiały Emilia Kośla i Gabriela Lebiecka, zaś Elena Tsineke trafiła za dwa punkty z faulem i dołożyła punkt z rzutu wolnego i na tablicy wyników pojawiło się 66:62 dla PSI Enei AJP i po emocjonującej końcówce wygrały 80:75.

