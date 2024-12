Zawodnicy Stali Gorzów spotkali się w jednej z gorzowskich galerii handlowych z swoimi kibicami. Żółto – niebiescy fani liczne przybyli, aby zobaczyć swoich ulubieńców. Prezentacja drużyny Stali Gorzów to była także okazja do rozmów o przyszłości klubu. Mimo ostatnich, alarmujących informacji dotyczących zadłużenia gorzowskiego klubu z spokojem do sprawy podchodzi nowy zawodnik gorzowskiej ekipy Andrzej Lebiediew



To bardzo ważne dni dla Stali Gorzów. Klub czeka na decyzję o licencji od PGE Ekstraligi, a prezes Dariusz Wróbel na specjalnej sesji Rady miasta w przyszłym tygodniu zaprezentuje radnym plan naprawczy finansów Stali Gorzów.



Decyzja o tym czy Stal Gorzów otrzyma licencję uprawniającą do startu w przyszłym sezonie zapadnie do połowy grudnia.