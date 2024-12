W Galerii NovaPark odbyła się oficjalna prezentacja żużlowców Stali Gorzów na sezon 2025.

Prezentacja ma być sygnałem dla kibiców, że pomimo ostatniej negatywnej atmosfery wokół klubu i bardzo trudnej sytuacji finansowej, Stal zaczyna wychodzić na prostą. Trenerem ekstraligowej drużyny został Piotr Świst, który dotychczas był odpowiedzialny za szkolenie młodzieży a także pomagał Stanisławowi Chomskiemu. Świst nie ukrywa, że był szykowany na następcę doświadczonego szkoleniowca, ale podjąć decyzję w obecnej sytuacji łatwo nie było:

Kapitan Stali Martin Vaculik zapewnia, że optymistycznie patrzy w przyszłosc i stara się skoncentorwac na przygotowaniach do sezonu. Słowak dodaje, że doskonale zna nowego prezesa Dariusza Wróbla:

Nowym zawodnikiem Stali jest Łotysz Andżejs Lebedevs, ostatnio reprezentant Unii Leszno. Co ciekawe, do gorzowskiego klubu dołączy jeszcze jeden zawodnik z Łotwy. To 16-letni Damirs Filimonovs, uchodzący za duży talent. W Stali będzie jeździć w Ekstralidze U24, a to za sprawą właśnie Lebiediewa:

Na prezentacji nie było Huberta Jabłońskiego, którego wypożyczenie z Unii Leszno będzie mogło być sformalizowane dopiero po otrzymaniu przez Stal licencji