Piłkarze Pogoni Skwierzyna spędzają przerwę zimową w IV lidze lubuskiej na 4. miejscu z dorobkiem 31. punktów.

Pogoń traci do wicelidera, ZAP Syreny Zbąszynek 4 punkty a wiosną będzie jeszcze mieć do rozegrania zaległy mecz ze Sprotavią Szprotawa. W poprzednim sezonie w Skwierzynie do ostatniej kolejki drżano o utrzymanie, ale prowadzący od tych rozgrywek Pogoń trener Sebastian Żłobiński mówi, że teraz celem była walka o dużo wyższe lokaty: