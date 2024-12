Koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei AJP Gorzów Wlkp. przegrały w Lublinie z Polski Cukier AZS UMCS 58:91 (13:22, 11:24, 16:28, 18:17) w meczu 7 kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet.

To był bez wątpienia najsłabszy mecz gorzowskiej drużyny w tym sezonie. Dyspozycji naszych koszykarek nie można wytłumaczyć nawet zmęczeniem długimi podróżami z Lyonu do Gorzowa i z Gorzowa do Lublina. Miejscowe dominowały na parkiecie od początku spotkania. Zespół trenera Krzysztofa Szewczyka kontrolował grę, a gorzowianki miały bardzo duże problemy z trafianiem do kosza. Było to szczególnie widoczne w rzutach za 3 punkty. W pierwszych trzech kwartach na 20 prób trafieniem zakończyła się tylko jedna. Dopiero w ostatniej kwarcie, gdy na boisku pojawiły się zmienniczki podstawowych koszykarek mecz się wyrównał.

Miejscowy zespół był dzisiaj lepszy w każdym elemencie, mówił po spotkaniu trener gorzowianek Dariusz Maciejewski.

Ewelina Śmiałek (PolskaStrefaInwestycji Enea AJP):