Siatkarze Sobieskiego Żagań zainkasowali łatwe punkty w drugoligowym meczu z Ikarem Legnica. Podopieczni trenera Artura Wróblewskiego wygrali 3:0.

W pierwszym secie gospodarze zwyciężyli do 17. Najwięcej emocji dostarczył drugi set w którym goście doskoczyli na 19:21, ale końcówka i tak należała do Sobieskiego, który wygrał do 20. Wpływ na postawę żagańskiej drużyny miały rotacje w składzie, ale i tak goście nie byli w stanie doprowadzić do remisu. Trzeci seta także pod dyktando Sobieskiego, a jedynie przy stanie 22:19 coś na chwilę zacięło się w sprawnie działającej maszynie. Przerwa na żądanie trenera uspokoiła grę i gospodarze zakończyli seta wygraną do 20.