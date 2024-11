Z powodu blokowania pieniędzy z abonamentu przez KRRiT, konieczne jest zapewnienie finansowania mediów publicznych z budżetu państwa – poinformowało ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego. Resort przekazał PAP, że taki system będzie przyjęty do czasu uchwalenia i wejścia w życie ustawy medialnej, która zapewni mediom publicznym stałe finansowanie.

Jest to odpowiedź resortu kultury na apel przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego, skierowany do szefowej resortu Hanny Wróblewskiej.

Rzeczniczka prasowa KRRiT poinformowała PAP, że Maciej Świrski skierował do ministry kultury pismo, w którym zaapelował „o pilne podjęcie działań mających na celu zakończenie procesu likwidacji spółek publicznej radiofonii i telewizji, jak również o zapewnienie tym spółkom stabilnego i wystarczającego systemu finansowania misji publicznej”.

Przewodniczący KRRiT napisał, że „w ocenie Krajowej Rady, do realizacji ustawowych zadań misji publicznej wszystkie jednostki publicznej radiofonii i telewizji wskazały szacunkowe koszty na poziomie niemożliwym obecnie do sfinansowania ze środków publicznych” Jak dodał, „KRRiT zauważyła, że wszelkie założenia co do przychodów nadawców publicznych w kolejnych latach obowiązywania kart powinności pochodzących z dotacji z budżetu państwa, bez wyraźnej podstawy prawnej regulującej takie dotacje, należy uznać za co najmniej przedwczesne i nieuzasadnione”.

Przekazał również, że „Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na stanowisku, iż ustalanie kart powinności dla spółek mediów publicznych stoi w sprzeczności z celami procesu likwidacji”. Tym samym, w jego ocenie, „do czasu przywrócenia stanu prawnego spółek mediów publicznych zgodnego z ustawą o radiofonii i telewizji (…) oraz zapewnienia wystarczającego i stabilnego finansowania misji publicznej ze środków publicznych, brak jest podstaw do ustalenia kart powinności jednostek publicznej radiofonii i telewizji na lata 2025-2029 w przedłożonym przez nie kształcie”.

7 lutego KRRiT zdecydowała w uchwale, że środki z abonamentu RTV mają trafiać do depozytu sądowego. Uznała, że wypłata wpływów z abonamentu dla mediów publicznych nastąpi po prawomocnym orzeczeniu sądu rejestrowego w sprawie postawienia tych spółek w stan likwidacji. Spółki mediów publicznych, które nie dostawały pieniędzy od KRRiT, rząd wspiera dotacjami.