Vladimir Jovanović, nowy trener koszykarzy Zastalu w środę wieczorem pojawił się w Zielonej Górze i już na drugi dzień zabrał się do pracy. W sobotę o 15.30 jego nowy zespół zagra we własnej hali mecz z Kingiem Szczecin.

40-letni Serb ma za sobą dopiero dwa treningi z zielonogórską drużyną. Jovanović opowiedział jak trafił do Zastalu, co sądzi o tym klubie, o najbliższym rywalu oraz jaki styl gry preferuje. Zapraszał kibiców na najbliższy mecz i odniósł się także do ewentualnych zmian w drużynie: