Urząd Miasta Gorzowa wydał komunikat w sprawie zakończonego audytu w Klubie Sportowym Stal Gorzów oraz spółkach prowadzących ekstraligową drużynę żużlową i zespół piłki ręcznej w Lidze Centralnej. Swoje oświadczenie wydał też klub.

W komunikacie wydanym przez magistrat czytamy jedynie, że jego skala jest „niepokojąca” i należy przedstawić „plan naprawczy”. Zadłużenie w ocenie audytorów jest wynikiem „rosnących kosztów operacyjnych, niedoszacowania przychodów oraz braku efektywnego zarządzania finansami”.

Konkretne liczby podaje Stal. Na dzień 31 października zobowiązania klubu wyniosły ponad 12 milionów złotych. Aż 105 z nich, to zobowiązania krótkoterminowe.

Treść komunikatu Urzędu Miasta Gorzowa.

W dniach 17 października – 18 listopada 2024 r. przeprowadzono analizę w Klubie Sportowym Stal Gorzów oraz jego podmiotach zależnych: Stal Gorzów S.A. i Stal Gorzów Sp. z o.o., w celu ustalenia elastyczności finansowej klubu.

Klub Sportowy „Stal Gorzów” jest 100% właścicielem spółek Stal Gorzów Wielkopolski S.A. oraz Stal Gorzów Wielkopolski Piłka Ręczna sp. z o.o. i działa na podstawie przepisów prawa, regulujących funkcjonowanie takich podmiotów. Przepisy te w dużej mierze warunkują możliwości prowadzonej analizy oraz zakres podawanej do publicznej wiadomości informacji.

Zespół działał na zasadzie woli współpracy obu stron, w celu pomocy w rozwiązaniu problemów. Zgodnie z zaleceniem mocodawców, oceniał elastyczność finansową w Stali Gorzów.

Skala zadłużenia w ocenie zespołu jest niepokojącą i uznaje on za niezbędne powzięcie działań zapobiegawczych przez włodarzy klubu i przedstawienie planu naprawczego.

Wysokie zadłużenie jest wynikiem m.in. rosnących kosztów operacyjnych, niedoszacowania przychodów oraz braku efektywnego zarządzania finansami. Koszty organizacji meczów, wynagrodzenia oraz obsługa zadłużenia przekroczyły zakładane budżety, powodując deficyt.

Kluczowym wyzwaniem jest uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli. Jest to warunek konieczny dalszego funkcjonowania klubu. Jego władze deklarują podjęcie działań naprawczych, w tym opracowanie szczegółowego planu restrukturyzacji oraz zwiększenie efektywności finansowej.

Sytuacja finansowa Stali Gorzów jest poważna, ale możliwa do opanowania przy skoordynowanych i szybko wdrożonych działaniach. Stal Gorzów pozostaje istotnym elementem życia sportowego regionu, dlatego współpraca z lokalnymi sponsorami, samorządem oraz społecznością może odegrać kluczową rolę w przezwyciężeniu trudności finansowych i zapewnieniu dalszego rozwoju klubu.

Realizując wolę współpracy, która prowadzić ma do pomocy w rozwiązaniu problemów klubu, ale mając również na względzie regulacje prawne, dotyczące działalności klubu jako spółki prawa handlowego uzgodniono, że równolegle do powyższej informacji władze klubu wydadzą stosowne oświadczenie.

Treść oświadczenia Stali:

W dniu 17 października, Prezydent Miasta Jacek Wójcicki oraz Przewodniczący Rady Miasta Robert Surowiec powołali zespół, którego celem było ustalenie poziomu elastyczności finansowej w:

Klubie Sportowym „Stal Gorzów”

Stal Gorzów Wielkopolski S.A.

Stal Gorzów Wielkopolski Piłka Ręczna sp. z o.o.

oraz składu osobowego zarządów ww. podmiotów.

Zespół przeprowadził monitoring finansów w celu ustalenia możliwości wsparcia działań zarządu spółki Stal Gorzów. Uzgodniono warunki współpracy, podkreślając chęć zapoznania się z trudną sytuacją klubu oraz chęć znalezienia rozwiązań z tej trudnej sytuacji. Zespół w swoich działaniach opierał się na informacjach uzyskanych bezpośrednio od pracowników klubu, księgowego oraz innych osób zaangażowanych w działalność klubu.

Wizytacja została przeprowadzona w celu analizy elastyczności finansowej spółki Stal Gorzów S.A. oraz oceny sytuacji organizacyjnej klubu. Kluczowe aspekty objęte wizytacją to analiza źródeł zadłużenia, struktura kosztów i przychodów, zarządzanie finansami oraz identyfikacja obszarów wymagających poprawy.

W ramach wizytacji przeanalizowano następujące aspekty działalności spółki:

• struktura i wysokość zadłużenia,

• przychody i koszty operacyjne,

• wpływ bieżącej sytuacji finansowej na dalszą działalność klubu.

Analiza wykazała, że Stal Gorzów S.A. na dzień 24.10.2024 r. miała zobowiązania wobec 109 różnych podmiotów. 105 z nich to zobowiązania, krótkoterminowe. Klub nie ma zaległości wobec pracowników i administracji klubu.

Całość zobowiązań spółki wg audytu na dzień 24.10.2024 r. to: 13.249.802,65 zł, na dzień 31.10.2024 r. to 12.091.316,82 zł i mają one tendencję zmniejszającą się.

W trakcie wizytacji zidentyfikowano obszary, które mogą wymagać usprawnienia pod kątem zarządzania finansami.

Obecna sytuacja finansowa całej grupy podmiotów Stali Gorzów wskazuje na znaczne wyzwania, które wymagają natychmiastowych i skoordynowanych działań naprawczych. Skala zadłużenia, w szczególności w Stal Gorzów Wielkopolski S.A., która stanowi największą część całkowitego zobowiązania, wymaga wdrożenia kompleksowego planu restrukturyzacyjnego/naprawczego, który jest w trakcie przygotowania.

Zespół monitorujący uznał, że sytuacja finansowa Stali Gorzów jest poważna, ale możliwa do opanowania przy skoordynowanych i szybko wdrożonych działaniach.

Władze miasta deklarują swoje zaangażowanie w pomoc klubowi, uznając, że klub pełni ważną rolę w życiu społecznym i sportowym regionu. Za kluczowe w pomocy wspólnie uznajemy zaangażowanie lokalnej społeczności w działania na rzecz stabilizacji i rozwoju klubu.

Klub ponadto dla pełnej transparentności wraz z przesłaniem do KRS rocznego sprawozdania finansowego zamierza je również publikować na swojej stronie www.

Dariusz Wróbel

Prezes Zarządu

Stal Gorzów S.A.