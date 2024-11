Siatkarze AZS UZ pokonali w Zielonej Górze Volley Gubin 3:0 w meczu lubuskiej III ligi.

Pierwszy set gładko wygrany przez zielonogórzan do 16, ale w dwóch kolejnych gubinianie powalczyli. W drugim secie przegrali do 19, a w najbardziej wyrównanej trzeciej partii, prowadzili 8:7, remisowali 16:16, by ostatecznie przegrać 20:25: