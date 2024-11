Piłkarze Lechii Zielona Góra pokonali Podlesiankę Katowice 3;1 w meczu rozpoczynającym rundę wiosenną III ligi piłkarskiej.

W 24 minucie gospodarze popełnili błędy w obronie, które wykorzystał Jacek Jarnot i goście prowadzili 1:0. Na wyrównanie Lechia czekała tylko 5 minut, gdy po główce gola na 1:1 zdobył Gibi Embalo. W 40 minucie kolejna efektowna akcja zielonogórskich piłkarzy. Wrzutka w pole karne i znów z główki bramkarza Podlesianki pokonał Jakub Kołodenny. Po zmianie stron goście mieli znakomitą sytuację, by wyrównać, ale świetnie obronił bramkarz Lechii Jakub Bursztyn. W kolejnych minutach Lechia miała dogodne sytuacje do podwyższenia rezultatu. Dopiero w 85 minucie po dośrodkowaniu Mateusza Lisowskiego po raz trzeci do bramki Podlesianki trafił Igor Kurowski, ale bohaterem meczu był kończący sportową karierę Rafał Figiel: