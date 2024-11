Na trzecim miejscu zakończyli rundę jesienną rozgrywek IV ligi piłkarze Ilanki Rzepin.

Rzepinianie wygrali 11 meczów, 2 zremisowali, a 4 przegrali. Dało im to 35 punktów, tyle samo co drugim w tabeli piłkarzom Syreny Zbąszynek. Do lidera: Stali Jasień zespół Ilanki traci 8 punktów.

Ten wynik i ta lokata nas jak najbardziej zadowala, mówi dyrektor sportowy Ilanki Kamil Michniewicz.