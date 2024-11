Jutro koszykarki InvestInTheWest Enei Gorzów Wlkp. w przedostatnim grupowym meczu EuroCup Women zmierzą się w cypryjskim Limassol z miejscową drużyną SoleMare by the sea AEL.

Faworytkami są nasze koszykarki, które w pierwszym meczu pokonały jutrzejsze rywalki 91:52 i prezes gorzowskiego klubu Michał Kugler nie ukrywa, że liczy na to, że już jutro drużyna uzyska awans do fazy play off.

W drugim meczu „gorzowskiej” grupy Levhartice Chomutov podejmą LDLC ASVEL Feminin. Mecz ten rozegrany zostanie dzisiaj (środa 20.11) o godz. 19.00.