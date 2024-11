Stowarzyszenie Twoja Rodzina w Zielonej Górze ramach projektu „Prawo do życia w świecie bez przemocy” przygotowało warsztaty dla sprawców przemocy w rodzinie. Wcześniejsze działania dotyczyły ofiar i pojęcia samej przemocy. Prowadziła je psycholog, terapeutka Anna Cholewicka-Natachowska. Za zgodą prowadzącej i uczestników wzięła w nich udział z mikrofonem autorka reportażu Elżbieta Wozowczyk-Leszko.

„Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste”.

Ta definicja dotyczy w Polsce wielu tysięcy dzieci, kobiet i również mężczyzn. Każdy człowiek ma prawo do wolności i życia w świecie bez przemocy. Jednak przyzwyczajenia, społeczne stereotypy i znieczulica często przyzwalają na akty przemocy w rodzinie, powstrzymując ewentualną interwencję i pomoc ofiarom. Wiele aktów przemocy pozostaje w murach naszych domów i mieszkań również z tego powodu, że oprócz często spostrzeganej fizycznej istnieje również przemoc emocjonalna, psychiczna i ekonomiczna. Odpowiadając na społeczne potrzeby co raz więcej instytucji i organizacji pozarządowych prowadzi działalność pomocową dla poszkodowanych przemocą, ale też i sprawców, otwierając drogę do poznania własnego problemu i próby naprawy kryzysowej sytuacji.

FOTO: Stowarzyszenie Twoja Rodzina, tytułowe PIXABAY