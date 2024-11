Koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei Gorzów pokonały na wyjeździe Eneę AZS Politechnikę Poznań 67:63 w meczu 5. kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet.

Początek należał do miejscowych, ale potem do głosu doszły gorzowianki. Po ponad 6 minutach gry podopieczne trenera Dariusza Maciejewskiego prowadziły już 15:4. Następnie przewaga zaczęła topnień, bo do końca I kwarty PSI Enea rzuciła tylko 2 punkty, a rywalki aż 10. Ostatecznie po 10 minutach rywalizacji było 17:14 dla gorzowianek.

W II kwarcie gospodynie zabrały się za odbieranie strat. Na początku drugiej partii wynik oscylował w okolicach remisu, później zarysowała się kilkupunktowa przewaga poznańskich akademiczek. Ostatecznie Enea AZS Politechnika wygrała drugą część 23:16 i prowadziła po pierwszej połowie 37:33.

III kwarta była dość wyrównana. Dopiero w końcówce odskoczyły gorzowianki. Były lepsze w tej partii 21:11 i po pół godziny rywalizacji zespół trenera Maciejewskiego prowadził w Poznaniu 54:48.

Na 8 minut do końca IV kwarty PSI Enea prowadziła już 62:48. W ciągu kolejnych 5 min miejscowe zdobyły 12 punktów i przewaga gorzowianek stopniała do stanu 62:60. Końcówka była emocjonująca, bo na 43 sek do końca było tylko 65:63 dla PSI Enei. Ostatecznie gorzowianki utrzymały prowadzenie i mimo, że przegrały IV kwartę 13:15, to w całym meczu były lepsze różnicą 4 „oczek”.

Najważniejsze są dwa punkty, mówił po meczu trener gorzowskiej drużyny Dariusz Maciejewski: