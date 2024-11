Siatkarze Astry Nowa Sól we własnej hali pokonali AZS AGH Kraków 3:1 w ramach 10. kolejki I ligi.

Spotkanie od początku było wyrównane – w pierwszej odsłonie Astra obroniła pięć piłek setowych rywala i przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę przy stanie 30:28. Nowosolanie poszli za ciosem i drugiego seta zwyciężyli do 21, lecz później nadeszło rozluźnienie, które objawiło się triumfem AZS-u do 22 w trzeciej partii. Czwartego seta siatkarze z Nowej Soli zagrali koncertowo, wygrali go do 17 i zachowali trzy punkty.

