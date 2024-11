Piłkarze ręczni Olimpu AZS UZ pokonali UKS Trójkę Nowa Sól 26:25 (15:13) w pierwszoligowych derbach.

Początek meczu należał do zielonogórzan, którzy w 26 minucie prowadzili 15:9, ale końcówka pierwszej połowy pod dyktando nowosolan, którzy mieli do odrobienia już tylko dwie bramki, bo przegrywali 13:15. Po zmianie stron lepiej prezentowali się piłkarze ręczni Trójki, którzy po 39 minutach prowadzili 19:18. Gospodarze zrewanżowali się udanymi akcjami i po bramce Kamila Sznajdera było 21:19 dla AZS-u. Emocjonująca była końcówka spotkania. Trójka po bramce Kacpra Pięty doprowadziła do remisu 24:24, za chwilę był kolejny remis 25:25, ale ostatnie słowo należało do zielonogórzan, którzy za sprawą Olivera Paśki przechylili szalę zwycięstwa: