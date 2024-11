W trzeciej z listopadowych eliminacji Sobotniego Konkursu Sportowego, żadnemu z ośmiu uczestników nie udało się prawidłowo odpowiedzieć na trzy pytania, a to oznacza, że w finale, który odbędzie się 30 listopada są: Piotr Szlingert z Lubiszyna, Józef Pieczarka z Dobrzęcina, Arkadiusz Kirchner z Nowej Soli i Grzegorz Zapytowski z Kłodawy. Ostatnia z listopadowych eliminacji odbędzie się 23.11.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (16.11):

1. Gdzie i kiedy odbyły się pierwsze zawody w lodowej odmianie sportu żużlowego?

A. 1924 w Szwecji, B. 1926 w Czechosłowacji, C. 1928 w Związku Radzieckim

Odp. A – Miały miejsce w 1924 roku w Szwecji.

2. Robert Lewandowski strzelił dwa gole, a jego Barcelona pokonała na wyjeździe Crvenę Zvezdę 5:2 w meczu 4. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Które to gole kapitana reprezentacji Polski w tych rozgrywkach?

A. 96 i 97, B. 97 i 98, C. 98 i 99

Odp. C – Były to 98. i 99. trafienie w tych rozgrywkach w karierze.

3. 29 września w Zielonej Górze odbył się memoriał Rycerzy Speedway’a. Który z kolei?

A. 8, B. 9, C.10

Odp. 8

4. Ile meczów w reprezentacji Polski rozegrał Józef Wybieralski, jeden z najlepszych w historii polskich hokeistów na trawie, uczestnik igrzysk olimpijskich w Monachium.

A. 136, B. 137, C. 138

Odp. C – W reprezentacji rozegrał 138 meczów i zdobył 29 bramek. Przez całą karierę występował w Warcie Poznań.

5. Mario Zagallo, legenda brazylijskiej piłki nożnej, pierwszy, który jako zawodnik i trener zdobył mistrzostwo świata. Po których mistrzostwach świata Zagallo stracił pracę jako selekcjoner reprezentacji Brazylii ?

A. 1970, B. 1974, C. 1978

Odp. B – W meczu o trzecie miejsce MŚ w RFN (1974) Brazylia przegrała z Polską 0:1 – co sprawiło, że musiał pożegnać się z posadą.

6. FIFA (Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej) ogłosiła, że Stany Zjednoczone będą gospodarzem przyszłorocznych klubowych mistrzostw świata. Turniej potrwa od 15 czerwca do 13 lipca i zostanie zorganizowany na dwunastu stadionach. Gdzie odbędzie się finał?

A. New Jersey B. Cincinnati C. Orlando.

Odp. A – New Jersey

7. Piotr Lipiński – rozgrywający siatkarskiej ekipy Sobieskiego Żagań w trakcie swojej kariery otrzymał propozycję przyjęcia obywatelstwa i gry w jednej z reprezentacji. W której?

A. Zjednoczonych Emiratów Arabskich, B. Kataru, C. Arabii Saudyjskiej

Odp. B – reprezentacji Kataru, ale odrzucił propozycję.

8. Rodzice Aleksandry Mirosław – złotej medalistki Igrzysk Olimpijskich w Paryżu we wspinaczce na czas, to także byli sportowcy. Jakie uprawiali dyscypliny?

A. piłkę nożną i piłkę ręczną, B. sztuki walki i siatkówkę, C. żeglarstwo i lekkoatletykę

Odp. B – Ojciec trenował sztuki walki, a matka siatkówkę.

9. Który z żużlowców 16 lutego 2010 roku jeździł na motocyklu żużlowym po zaśnieżonym dachu katowickiego Spodka?

A. Bartosz Zmarzlik, B. Krzysztof Kasprzak, C. Jarosław Hampel

Odp. C – Jarosław Hampel