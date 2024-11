Żaneta Chłostowska-Szwaczka jest absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego – studiowała tam malarstwo oraz fotografię w Instytucie Sztuk Wizualnych w pracowni prof. Jana Gawrona. Uprawia malarstwo, mozaikę, collage oraz rzeźbę. Współtworzy Grupę Artystyczną „INICJATYWA Twórcza 29 Lutego”.

Dominującym tematem jej prac są kobiety i ich kondycja we współczesnym świecie. Tematy te nie są przekazywane wprost, dzieło zachęca do refleksji i przewartościowań. Kobiece twarze są często „niekompletne” z pewną dozą melancholii, skupienia, wycofania. Mają zasłonięte oczy. Takie obrazy prowokują do zadawania pytań.

Prace artystki prezentowano na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. Jej obrazy znajdują się w kolekcjach polskich i zagranicznych. Ostatnio nawiązała współpracę z uznawaną w świecie artystycznym rzymską galerią Medina Art Gallery Roma. Do wspólnej wystawy zaprosiła innych lubuskich artystów. Ekspozycja pod nazwą „Konstrukty wrażeń” prezentowała prace plastyków z Żagania, Zbąszynia i Międzyrzecza w październiku. Bardzo lubi promować artystów z regionu. Uważa, że zbyt wiele twórczych osób chowa swoje dzieła w szufladzie. Prowadzi Galerię II Piętro w żagańskim Rynku i opiekuje się grupą artystyczną, do której należą dorośli i dzieci. Przychodzą na zajęcia grupkami lub w pojedynkę. Realizują swoje pasje w zakresie malarstwa i rysunku. Uważa, że sztuka nie ma wieku.