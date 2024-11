Każdego roku w Polsce wybucha 32 tysiące pożarów domowych. W zaledwie co dwunastym przypadku zainstalowana była czujka dymu. Rocznie w wyniku pożaru ginie 360 osób.

Lubuska straż pożarna wspólnie z Radiem Zachód chcą odwrócić te negatywne statystyki i zachęcić do instalacji czujek. Dziś wspólnie inicjujemy kampanię #kupsobiezycie.

Komendant lubuskiej straży pożarnej Janusz Drozda mówi, że do większości pożarów domowych dochodzi właśnie w okresie jesienno – zimowym:

W sierpniu w Poznaniu doszło do wybuchu w jednej z kamienic. Dym został wykryty przez autonomiczną czujkę dymu, zamontowaną w prywatnym mieszkaniu. Dzięki temu szybko zaalarmowane zostały służby ratunkowe i ewakuowano mieszkańców. W akcji gaśniczej w Poznaniu zginęło dwóch młodych strażaków.

– Ta sytuacja stała się impulsem by nagłośnić temat czujek i sprawić by Lubuszanie zastanowili się ile warte jest ludzkie życie – mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków.

– W minutowym klipie pokazujemy pracę strażaka, który wyjeżdża ratować życie innych. – dodaje Kaniak. Jak zaznacza strażak takiej pomocy może potrzebować każdy z nas.

Nad dźwiękową wersją spotu pracował realizator dźwięku Łukasz Zalewski. Jak dodaje dziś trudno jest utrzymać dłużej uwagę widza czy słuchacza. – Kampanie społeczne mają oddziaływać na emocje, być prawdziwe – dodaje. Spot w pigułce pokazuje codzienną pracę strażaków:

– Praca w straży to mieszkanka wielu emocji: adrenaliny, odwagi poczucia odpowiedzialności i chęci pomocy drugiemu człowiekowi. My to wszystko staraliśmy się pokazać – dodaje Krzysztof Filmanowicz, który odpowiadał za realizację filmową.





Posłuchaj spotu:





22 listopada obchodzimy Dzień Czujki Dymu. Instalacja czujki dymu jest obowiązkowa w wielu krajach m.in. Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Niemczech, Austrii i Finlandii. Nad taką zmianą w prawie pracują polscy rządzący.

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!/Fot. www.gov.pl 1 z 23 - +

[jnews_block_1 header_icon=”fa-caret-square-o-down” first_title=”Polecamy” header_type=”heading_6″ include_post=”1102666,1085354,1089419,1067770,554224″ included_only=”true” e