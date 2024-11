Siatkarze Astry Nowa Sól przegrali z MCKiS Jaworzno 2:3 w meczu PLS. 1 Ligi.

Dwa pierwsze sety gospodarze wygrali do 19 i apetyt na zainkasowanie trzech punktów był bardzo duży. Zespół z Jaworzna zrobił skuteczne zmiany i wygrał dwie kolejne partie do 22 i 21. Tie break także należał do drużyny gości, która prowadziła 4:1, ale nowosolanie doskoczyli na 5:6. Trener MCKiS poprosił o przerwę i jego drużyna zdobyła kolejne punkty i prowadziła 9:5. Astra próbowała jeszcze walczyć i doskoczyła na 9:10, ale końcówka seta należała do ekipy z Jaworzna, która wygrała 15:10: