Piłkarze ręczni UKS Trójki Nowa Sól odnieśli drugie zwycięstwo w bieżącym sezonie I ligi. We własnej hali pokonali UKS Spartakus Buk 23:22.

Do przerwy nowosolanie prowadzili 16:10 dzięki kapitalnej końcówce pierwszej połowy. W drugiej odsłonie goście zdołali jednak wrócić do gry i losy spotkania ważyły się do ostatnich minut. Trójka ani na chwilę jednak nie wypuściła z rąk korzystnego wyniku.