Koszykarze Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra przegrali drugoligowe spotkanie z Twierdzą Kłodzko 85:88.

Zielonogórzanie dobrze weszli w mecz i po pierwszej kwarcie prowadzili 25:17. Do przerwy przewaga Zastalu zmalała do 6 punktów, gdy gospodarze prowadzili 49:43. Prowadzenie podopieczni trenera Piotra Bakuna utrzymywali jeszcze na koniec trzeciej kwarty, gdy za trzy punkty trafił grający trener Twierdzy Rafał Wojciechowski i Zastal wygrywał 69:68. W czwartej kwarcie rozpędzony zespół gości po dwóch ,,trójkach” Tadeusza Kurowskiego prowadził 80:77. SKM Zastal w końcówce meczu zbliżył się na 1 punkt (85:86) po rzucie za trzy Jakuba Kowackiego. Ostatnie sekundy należały jednak do gości, którzy cieszyli się z drugiego zwycięstwa w tym sezonie: