Czarne chmury nad gorzowską Stalą. Po tym, jak zawalił się budżet klubu, pod sporym znakiem zapytania stoi licencja na starty w przyszłym sezonie. Jeśli działacze Stali nie dopełnią formalności, klub nie przystąpi do rozgrywek.

Finanse klubu bada też specjalna komisja powołana przez prezydenta miasta. Radny Tomasz Rafalski przyznaje, że sytuacja klubu jest bardzo trudna.

Stal ma czas do końca miesiąca, by spłacić najpilniejsze zobowiązania. To cztery i pół miliona złotych. Dziś wieczorem ma dojść do spotkania działaczy z kibicami.