O idei zaangażowania społecznego i łączenia potencjałów. Po co i dlaczego firmy angażują się w życie społeczności lokalnej? Na jakich poziomach – czy jest to strategia zaplanowana czy zryw serca? Czy to przynosi korzyści także finansowe? O tym mówić będą Magda Tokarska Prezeska Fundacji Na Rzecz Collegium Polonicum i Monika Michalska z Fundacji Na Rzecz Collegium Polonicum.