Słuchowisko radiowe na żywo zatytułowane Od-Głosy będzie można usłyszeć i obejrzeć w najbliższy piątek o godz. 18:00 w Teatrze im. Juliusza Osterwy.

Widzowie dowiedzą się co ma wspólnego początek ery kaset magnetofonowych ze sceną gorzowskiego teatru? Co mogło zakłócać teatralne próby? Co mogło się w Gorzowie wydarzyć 60 lat temu… Zaprasza reżyser Cezary Żołyński:

Widowie, którzy chcą się dowiedzieć, co łączy te wszystkie wydarzenia muszą wybrać się w piątkowy wieczór do teatru Osterwy:

Ilość bezpłatnych miejsc i słuchawek na piątkowe słuchowisko jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy w biurze obsługi widza gorzowskiego teatru.