Co sezon opracowywana jest nowa szczepionka przeciw grypie, na podstawie aktualnie krążących szczepów wirusa. W Polsce właśnie rozpoczął się sezon grypowy, który trwa od października do maja.W tym okresie najczęściej spotykamy się z wirusami, które powodują grypę, przeziębienie oraz COVID-19, a ich objawy często są bardzo podobne. Wiele osób zmaga się z pytaniem, czy to zwykłe przeziębienie, grypa, a może zakażenie koronawirusem. Jak sobie z tym radzić?