Klub Futbolu Amerykańskiego Wataha Zielona Góra przegrał w niedzielę w Kątach Wrocławskich z Jaguars 22:28.

Było to ostatnie spotkanie rundy zasadniczej PFL9, które tak naprawdę nie miało już żadnego znaczenia, bo zielonogórzanie i tak byli pewni awansu do fazy play off.

O spotkaniu w Kątach Wrocławskich mówi grający prezes Watahy, Sebastianem Domańskim: